Welche Aufgaben sind mit der Stelle verbunden?

Die Kollegin hat zunächst eine diskriminierungskritische Bestandsaufnahme in Form einer Umfrage angestoßen. Letztes Jahr wurden alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte befragt, ob und in welchen Bereichen sie sich diskriminiert fühlen. Außerdem ist die Kollegin zuständig, wenn Konflikte auftreten, die mit Diskriminierung oder Diversität zu tun haben.

Was ist bei der Umfrage herausgekommen?

Dabei ist herausgekommen, dass Rassismus bei Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern vorkommt. Auch Sexismus war ein Thema. Das hat uns erstmal schockiert. Aber wenn man in Institutionen so etwas anstößt, dann gibt es am Anfang oft eine große Ernüchterung. Also müssen wir daran arbeiten. Mehrsprachigkeit oder die Selbstverpflichtung, Deutsch zu sprechen, spielten allerdings keine große Rolle bei der Umfrage.

Trotzdem könnte in diesem Rahmen das Deutschgebot noch einmal Thema werden?

Ja. Wenn wir sagen, wir sprechen hier eine gemeinsame Sprache, dann könnte das bedeuten, dass wir die anderen Sprachen diskriminieren. Wir müssen darüber sprechen, ob das so ist oder nicht.

Wie geht es jetzt in diesem Prozess weiter?

Wir müssen zunächst Prioritäten setzen. In der DO-Gruppe werden viele grundsätzliche und übergreifende Themen diskutiert. Zum Beispiel geht es darum, wie wir ein Bewusstsein für Gendergerechtigkeit schaffen können. Wir haben uns als Schule entschieden zu gendern, und zwar mit dem Sternchen. Aber das heißt nicht, dass das alle gleich verinnerlicht haben. Dann müssen wir verhindern, dass rassistische Vorfälle stattfinden. Gleichzeitig müssen wir unserem eigentlichen Geschäft nachgehen, nämlich Unterricht und Schule organisieren. Und das läuft nur, wenn Schulentwicklung in leistbaren Schritten wie nebenbei erfolgt. Nach unserer Erfahrung ist es aber nicht hilfreich, wenn die Weiterentwicklung der Schule mit der Schulkultur ganz schnell vorangetrieben wird, viel Raum einnimmt und die Menschen überrollt. Das schafft Unruhe. Es braucht Zeit, bis eine breite Akzeptanz entsteht.